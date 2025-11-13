сегодня в 01:30

МИД: Россия готова к саммиту в Будапеште

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия по-прежнему готова к проведению саммита в Будапеште, пишет ТАСС .

«Провести в Будапеште второй российско-американский саммит мы по-прежнему готовы», — отметил он.

Ранее Трамп уже высказывал желание сохранить Будапешт в качестве места проведения потенциальных переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

16 октября, после телефонного разговора между лидерами двух стран, Трамп сообщил о достигнутой договоренности о скорой встрече в столице Венгрии. Однако позднее саммит был отложен из-за разногласий сторон в вопросе урегулирования украинского конфликта. Обе стороны подчеркнули, что встреча станет возможной при создании благоприятных условий.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял о востребованности российско-американского саммита в Будапеште на определенном этапе, подчеркнув необходимость тщательной предварительной работы для обеспечения результативности встречи.

