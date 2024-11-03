МИД России переименовал департамент сотрудничества с Европой

Департамент общеевропейского сотрудничества (ДОС) МИД России переименован в департамент европейских проблем (ДЕП). Официальный представитель министерства Мария Захарова отметила, что переименование связано со сменой геополитических реалий, сообщает РБК .

Она также назвала в качестве причины адаптацию работы министерства иностранных дел РФ под текущие геополитические реалии и отметила «очевидную деградацию структур многостороннего сотрудничества в Европе».

Переименованный департамент будет продолжать работу по вопросам совета Европы, ОБСЕ, НАТО и ЕС. Глава департамента — Владислав Масленников. В структуре МИДа остаются еще 4 европейских департамента, их работа посвящена различным странам ЕС.

Масленников руководит департаментом с 18 октября. До этого он был послом в Черногории. Ранее, по 2019 год, он был замдиректора департамента общеевропейского сотрудничества.