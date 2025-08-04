МИД РФ заявил об отсутствии ограничений на развертывание ракет средней дальности

Россия более не считает себя связанной мораторием на развертывание ракет средней и меньшей дальности (РСМД) наземного базирования. Об этом сказано в заявлении МИД РФ .

В дипведомстве отметили, что Россия прилагала усилия к поддержанию сдержанности в указанной сфере и даже приняла самоограничение на размещение РСМД. Она предлагала странам НАТО объявить такой же мораторий, но предложение было проигнорировано.

В МИД подчеркнули, что действия Запада ведут к наращиванию американских и других западных РСМД в прилегающих к РФ регионах. Это создают угрозу безопасности страны. В связи с этим Россия решила принять меры реагирования.

МИД России констатировал исчезновение условий для сохранения одностороннего моратория на развертывание РСМД. Решения по конкретным мерам реагирования будут приниматься непосредственно властями РФ.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил, что в России произведен первый серийный ракетный комплекс «Орешник». Вооружение уже поступило в войска.