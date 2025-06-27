МИД РФ вызвал посла Германии в Москве Александра Ламбсдорф

Министерство иностранных дел РФ в пятницу вызвало немецкого посла в Москве Александра Ламбсдорфа для предупреждения об ответных мерах за преследование российских журналистов на территории Германии, сообщает РИА Новости .

«Посол ФРГ вызван сегодня в МИД РФ», — заявили в ведомстве.

Ранее в Берлине полицейские пришли в квартиру семьи главы представительства медиагруппы «Россия сегодня» в ФРГ Сергея Феоктистова, а затем изъяли документы у его жены и семилетней дочери. По словам журналиста, полицейские объяснили свои действия тем, что они якобы могут скрыться и не выполнить предписания покинуть страну до 19 августа.

Как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в настоящее время Россия подбирает кандидатуры немецких журналистов, находящихся в российской столице, для ответных мер после преследования соотечественников в Германии.