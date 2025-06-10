Полиция в ФРГ отобрала паспорта у семьи главы представительства «России сегодня»

Полицейские пришли в квартиру семьи главы представительства медиагруппы «Россия сегодня» в ФРГ Сергея Феоктистова, они изъяли документы у его жены и семилетней дочери, сообщает РИА Новости .

Инцидент произошел в Берлине.

Феоктистова 6 июня не выпустили с рейса в аэропорту столицы Германии. Это произошло, несмотря на то, что власти ФРГ ранее предписали ему покинуть страну до 19 августа.

«В квартиру, где я жил со своей семьей и где до сих пор проживают жена и семилетняя дочь, пришли полицейские и изъяли паспорта», — рассказал глава представительства медиагруппы «Россия сегодня».

Он пояснил, что полицейские объяснили свои действия тем, что они якобы могут скрыться и не выполнить предписания до 19 августа.

В аналогичных случаях с другими журналистами из РФ в Германии паспорта не изымались, напомнил Феоктистов.