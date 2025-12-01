Министерство иностранных дел России прокомментировало заявление председателя Военного комитета НАТО Джузеппе Каво Драгоне о том, что альянс может рассмотреть «упреждающие удары по РФ, как оборонительные действия» на «гибридные атаки» со стороны Москвы. На сайте МИД говорится, что это безответственный шаг.

Таким заявление НАТО пытается подорвать усилия по завершению конфликта на Украине. Те, кто говорит такое, должны понимать, какие появляются риски и возможные последствия.

НАТО раскручивает на Западе антироссийскую истерию. Там нагнетают ужас перед «неминуемой атакой» РФ на государства-члены блока.

Такие заявления подливают масло в огонь. Также они разжигают уже идущую конфронтацию, отмечается в публикации.

Ранее адмирал Драгоне сказал, что НАТО изучает возможность «упреждающих действий» в качестве ответа на вероятную агрессию РФ. Подобные меры, среди которых кибероперации, могут считаться «оборонительными». При этом военный признал, что они выходят за рамки стандартного поведения блока.

