МИД РФ: США не освободили российских моряков с танкера «Маринера»

Российская дипломатия выражает недовольство действиями США в отношении членов экипажа захваченного ранее танкера «Маринера». Как заявил в интервью ТАСС заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, американская сторона до сих пор не выполнила данное на высоком уровне обещание освободить двух российских граждан.

«Мы до сих пор не имеем ясности, когда же наконец американская сторона выполнит данное ей — причем на самом высоком уровне — обещание отпустить российских граждан из состава экипажа задержанного американцами танкера „Маринера“», — отметил дипломат.

Он подчеркнул, что Москва ждет от Вашингтона скорейшего разрешения ситуации и возвращения моряков.

9 января официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала о том, что президент США Дональд Трамп, рассмотрев обращение России, принял решение освободить двух россиян с танкера.

Танкер «Маринера» был задержан ВМС США у берегов Венесуэлы в конце прошлого года в рамках санкционной операции. Позже часть экипажа была отпущена, но несколько человек, включая двоих граждан России, оставались под стражей.

