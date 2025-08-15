МИД РФ: Россия не может оставаться равнодушной к происходящему в Сербии

С середины августа в крупных городах Сербии наблюдается эскалация уличных протестов, которые приобрели насильственный характер. Участники беспорядков, прикрываясь демократическими лозунгами, совершают нападения на государственные учреждения и офисы правящей партии. Россия не может оставаться равнодушной к происходящему, об этом говорится на официальном сайте МИД РФ .

Несмотря на растущее напряжение, властям Сербии пока удается контролировать ситуацию, хотя это становится все сложнее. Под угрозой оказались безопасность обычных граждан и общественный порядок в стране.

Москва внимательно следит за событиями в дружественной стране. Российская сторона выражает уверенность, что сербский народ сохранит единство и преодолеет текущие трудности. По мнению России, Сербия демонстрирует способность отстаивать свой суверенитет в сложных обстоятельствах.

«Россия не может оставаться равнодушной к тому, что происходит в братской Сербии, которая в непростых условиях находит в себе силы сохранять самостоятельность, защищать суверенитет», — говорится в сообщении МИД РФ.

Ранее сообщалось, что Сербия столкнулась с новым витком массовых протестов, которые переросли в жестокие столкновения между демонстрантами и силовиками. Президент Александр Вучич в экстренном обращении обвинил протестующих в попытке дестабилизации.