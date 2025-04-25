По информации Службы внешней разведки России, «европейские разжигатели войны» начали вести кампанию по подрыву миротворческих усилий американского президента Дональда Трампа. Для этого используются представители «оппозиции», сообщает пресс-служба МИД РФ.

Спецслужбы Великобритании и Франции используют покинувших РФ представителей «Фонда борьба с коррупцией»*, СМИ «Медуза»** и «Проект»**. Они занимаются фабрикацией обвинений в отношении членов команды Трампа.

Президента США обвиняют в том, что он якобы связан с политиками и представителями бизнеса из России. Для своих целей проекты планируют использовать сведения о сотрудничестве американцев с «Ростехом», «Газпромом», «Роснефтью» и «Росатомом».

Данные собираются направить на дискредитацию политики администрации США и срыв переговорного процесса о завершении украинского конфликта.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в пятницу проводит рабочую встречу со спецпосланником главы США Стивом Уиткоффом.

*Организация внесена Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

**Издания внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов и признаны Генпрокуратурой РФ нежелательными организациями.