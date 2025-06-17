МИД РФ предупредил о риске ядерной катастрофы в конфликте Израиля и Ирана

сегодня в 21:35

В официальном заявлении министерства иностранных дел Российской Федерации резко осуждены недавние атаки Израиля на мирные ядерные объекты Ирана.

В ведомстве подчеркнули, что такие действия являются незаконными и «толкают мир к ядерной катастрофе».

«Продолжающиеся интенсивные атаки израильской стороны на мирные атомные объекты в ИРИ незаконны с точки зрения международного права, создают неприемлемые угрозы международной безопасности и толкают мир к ядерной катастрофе», — сказано в заявление.

Особое внимание уделено тому, что поддержка израильских операций со стороны отдельных государств делает их «фактическими соучастниками» потенциально катастрофических последствий.

МИД России отметил конструктивную позицию Тегерана, включая четкие заявления о приверженности Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и готовности возобновить переговоры с США. В заявлении подчеркивается, что Москва твердо убеждена: единственно возможный путь разрешения ирано-израильского противостояния лежит через дипломатические каналы.

«Российская Федерация последовательно выступает за политико-дипломатическое урегулирование всех спорных вопросов в регионе», — отмечается в документе.

Ранее, после обострения конфликта между Израилем и Ираном Катар начал усиленный мониторинг радиационного фона в акватории Персидского залива. Официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид аль-Ансари подтвердил принятие соответствующих мер предосторожности.