Катар внимательно следит за радиационным фоном после атаки Израиля на Иран

После того как конфликт между Израилем и Ираном обострился, Катар стал внимательно следить за уровнем радиации в водах Персидского залива. Соответствующее заявление сделал представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари, пишет РИА Новости .

Катар стал внимательно следить за уровнем радиации в Персидском заливе после того, как израильские военные начали атаковать ядерные объекты Ирана. По словам Маджид аль-Ансари, на данный момент никаких утечек и загрязнений специалисты не зафиксировали.

Ночью 13 июня Израиль запустил операцию «Восстающий лев», направленную против ядерной программы Ирана. Менее чем через сутки Иран нанес ответный удар. После этого страны продолжали атаковать друг друга. Обе стороны признали, что есть жертвы и разрушения, но утверждают, что повреждения небольшие.

Ранее сообщалось, что Иран нанес удар по военным авиабазам Израиля. Атака пришлась на те площадки, откуда в воздух поднимаются истребители с целью нападения на Тегеран.