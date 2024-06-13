МИД РФ ответил на обвинения Израиля в самопиаре на истории освобождения Козлова

Израильские СМИ сообщили, что встреча в российском посольстве в Тель-Авив с освобожденным из плена гражданином РФ Андреем Козловым стала ничем иным, как самопиаром, но Министерство иностранных дел России это заявление опровергло в своем Telegram-канале .

«Исходим из того, что наши дипломатические представительства ответственно подходят к выполнению своей работы, освещают ее в публичном пространстве. Равно как и израильские загранучреждения в России. Только у нас никому и в голову не приходит называть это пиаром», — заявили в МИД РФ.

В ведомстве напомнили иностранным СМИ, что Израиль и Россия в каком-то смысле делают общее дело.

Подтверждением этому можно считать телефонный разговор премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с российским президентом Владимиром Путиным, в котором иностранный коллега Москвы поблагодарил собеседника за усилия по освобождению из сектора Газа, находившегося в заложниках у ХАМАС гражданина Израиля, также имеющего российское гражданство. Тогда об этом сообщила канцелярия израильского премьера, но никто не назвал это «самопиаром».

Ранее в Сети появилось видео спасения россиянина из плена ХАМАС. На кадрах видно, как израильский спецназ заходит в одном из домов, где держали заложников.