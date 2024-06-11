«Андрей, Андрей!»: спецназ Израиля показал POV-видео спасения россиянина из плена ХАМАС

На кадрах показан заход бойцов израильского спецподразделения в один из домов. Военные со стрельбой подходят к дому, выстрелом выбивают замок двери и проникают в комнаты.

В одной из комнат израильский спецназ находит прячущихся мужчин. Бойцы выкрикивают имя «Андрей, Андрей!». Одним из четверых заложников, спасенных из плена радикалов, оказался петербуржец Андрей Козлов. Мужчину похитили боевики ХАМАС с израильского музыкального фестиваля, где он подрабатывал охранником.

Ранее израильские военные во время спецоперации в секторе Газа освободили четырех заложников, находившихся в плену у ХАМАС с октября 2023 года.