МИД РФ осудило атаку США на Венесуэлу и поддержало ее жителей

3 января США осуществили военное нападение на Венесуэлу. Этот шаг вызывает крайнюю обеспокоенность. Россия не поддерживает случившееся и выражает солидарность венесуэльскому народу, говорится в официальном заявлении МИД России .

По данным ведомства, приводимые оправдания для подобного вторжения выглядят неубедительно. Преобладание идеологической враждебности затмило собой рациональный подход, ориентированный на взаимовыгодное сотрудничество, а также на построение надежных и предсказуемых отношений.

В МИД РФ считают, что в сложившихся обстоятельствах крайне важно избежать обострения конфликта и сосредоточиться на урегулировании ситуации путем переговоров. Россия убеждена, что заинтересованные стороны должны стремиться к урегулированию разногласий посредством диалога, и готова оказать им всестороннюю поддержку в этом процессе.

«Подтверждаем нашу солидарность с венесуэльским народом, поддержку курсу его боливарианского руководства, направленному на защиту национальных интересов и суверенитета страны», — говорится в сообщении МИД РФ.

Латинская Америка должна оставаться мирной территорией, как это было заявлено в 2014 году. Венесуэле необходимо гарантировать право самостоятельно определять свое будущее, избегая любого разрушительного вмешательства, особенно военного, извне.

В МИД РФ также поддержали инициативу венесуэльского правительства и лидеров латиноамериканских стран о немедленном созыве заседания Совета Безопасности ООН.

В настоящее время российское посольство в Каракасе продолжает свою работу в обычном режиме, учитывая текущую обстановку, поддерживая постоянную связь с венесуэльскими властями и российскими гражданами, находящимися в Венесуэле. На данный момент информация о пострадавших гражданах России не поступала.

Ранее сообщалось, что американские военные захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро вместе с женой и вывезли за пределы его страны. Где именно находится Мадуро, на данный момент неизвестно. По словам президента США Дональда Трампа, в дальнейшем венесуэльский лидер предстанет перед судом.

