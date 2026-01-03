Захваченного Мадуро будут судить за «преступления» в США

Захваченный президент Венесуэлы Николас Мадуро предстанет перед правосудием за «свои преступления». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя госсекретаря США Кристофер Ландау.

«Новый рассвет для Венесуэлы! Тиран ушел. Теперь он, наконец, предстанет перед правосудием за свои преступления», — отметил дипломат.

Также сообщается, что Соединенные Штаты не понесли потерь среди солдат во время атаки на Венесуэлу. Сколько венесуэльцев было убито, неизвестно, сообщает Lenta со ссылкой на газету The New York Times (NYT).

«Представитель США заявил, что в ходе операции американских жертв нет, но отказался комментировать потери среди венесуэльцев», — пишет NYT со ссылкой на источник в Белом доме.

Утром 3 января США вторглись в Венесуэлу. В Каракасе высадился десант. Военные объекты были обстреляны ракетами, в том числе здание парламента. Мадуров вместе с супругой захватили военные США. Затем их вывезли из страны.

