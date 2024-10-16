МИД РФ назвал антиотмывочную систему РФ соответствующей международным стандартам

В Сети распространилась информация, что Россию могут включить в санкционный список Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), после чего Росфинмониторинг обратил внимание граждан, что российская антиотмывочная система соответствует всем международным стандартам, сообщил МИД РФ .

ФАТФ подтвердила в 2019 году, что российская антиотмывочная система соответствует всем стандартам, а в 2023 году это подтвердили эксперты, проводившие проверку.

«Рейтинг России по трем рекомендациям ФАТФ был повышен, и только по одной — понижен до уровня „Частичное соответствие“ в связи с недостаточным законодательным регулированием сферы оборота виртуальных валют. Притом отметим, что с тех пор в РФ принято уже два федеральных закона, регулирующих оборот цифровых валют», — подчеркнули в МИД РФ.

Проведенные проверки показали, что стратегических недостатков антиотмывочной системы не было обнаружено. При этом в «черный список» ФАТФ попасть можно только в том случае, если проверка нашла такие недостатки.

На сегодняшний день Россия исправно выполняет все обязательства по сотрудничеству в области противодействия финансированию терроризма. В МИД РФ подчеркнули, что какое бы решение ни было принято на пленарном заседании ФАТФ, которое состоится с 21 по 25 октября, отечественная антиотмывочная система продолжит все так же эффективно работать с другими странами, которые заинтересованы в обеспечении финансовой безопасности.