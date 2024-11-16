МИД РФ: Москва протестует против нарушения ОБСЕ принципа консенсуса

РФ выразила протест из-за нарушений датским председательством Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности (ФСОБ) принципа консенсуса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление МИД России.

Дания проявляет русофобию. РФ приложит усилия, чтобы вернуть ФСОБ к мандату и установленным процедурой правилам.

Также в МИД РФ пообещали дальше участвовать во ФСОБ и говорить правду с его трибун. Если же западным странам не интересен форум, то они будут виновны, если орган будет разрушен, а организации нанесен ущерб.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сказал, что РФ собирается приостановить участие в Парламентской ассамблее ОБСЕ. Поставят на паузу и выплаты взносов в эту организацию.