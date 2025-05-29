МИД РФ: Лавров и Фидан обсудили политическое урегулирование украинского кризиса

Глава МИД России Сергей Лавров по телефону обсудил с турецким коллегой Хаканом Фиданом украинский кризис и пути его урегулирования, сообщили в российском дипведомстве.

«Состоялся обмен мнениями по ситуации вокруг украинского кризиса, включая обсуждение инициатив по политическому урегулированию конфликта на Украине», — говорится в сообщении.

Ранее Глава МИД России Сергей Лавров созвонился с американским госсекретарем Марко Рубио и сообщил ему о готовности Москвы к проведению второго раунда возобновившихся прямых переговоров с Украиной по урегулированию текущего конфликта.

Лавров сообщил Рубио, что российская делегация готова снова посетить Стамбул для встречи с украинской стороной.