Директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев заявил, что русофобская внешняя политика финских властей привела к остановке предприятий, убыткам туристического бизнеса и опустению граничащих с Россией регионов, сообщает ТАСС .

«В последнее время в Финляндии силами западных и национальных СМИ, к которым примкнул и хор финских политиков различного толка, активно насаждался миф «угрозы с Востока», в который в итоге поверили и простые финны», — сказал Беляев.

Он подчеркнул, что власти Финляндии призывают своих граждан затянуть пояса потуже в знак солидарности с киевским режимом. При этом местное правительство игнорирует остановку заводов, убытки турбизнеса и проблемы граничащих с РФ регионов.

Дипломат добавил, что российская политика на финском направлении всегда основывалась на принципах взаимовыгодного сотрудничества и уважения, однако Хельсинки сделал все, чтобы разрушить прочные связи. При этом коренным национальным интересами финнов всегда отвечал курс на добрососедство с Москвой.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб считает, что на сегодняшний день единственный путь мирного урегулирования российско-украинского конфликта лежит через поле боя.