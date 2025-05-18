МИД РФ: Без гарантий безопасности односторонние уступки Киеву невозможны

Следующий раунд российско-украинских переговоров может быть посвящён деталям временного прекращения огня, но лишь при условии учёта интересов безопасности России. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в эфире телеканала «Соловьев.Live» .

Российская сторона готова обсуждать параметры перемирия, но отвергает украинский вариант как «шаг к новой эскалации» — по мнению Москвы, это даст Киеву время на укрепление обороны и накопление западных вооружений.

«Ну извините, где здесь про мир? Здесь шаг к новой эскалации, но через 30 дней. Я не вижу здесь желающих, которые хотят мира, что именно такой результат их интересует», — подчеркнул дипломат.

Как заключил Мирошник, «речь идёт не о паузе, а о том, чтобы эта пауза не стала подготовкой к новому удару».

Ранее Владимир Зеленский допустил формальное прекращение огня, однако настаивает на гарантиях безопасности от Запада. В Москве такой подход называют «игрой на время»: по данным Генштаба РФ, Украина продолжает получать от стран НАТО системы ПВО и боеприпасы, что, как считают в Кремле, продлевает конфликт.