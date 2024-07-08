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МИД Нидерландов: реакция России на решение о поставках F-16 ВСУ разочаровывает

Глава МИД Нидерландов Каспар Велдкамп отметил, что реакция российского посла на решение Гааги выдать разрешение на экспорт истребителей F-16 Украине разочаровывает, сообщает РИА Новости.

По словам главы МИД, данный факт показывает, что РФ не готова искать решение конфликта.

«Она (Россия – ред.) просто угрожает, и мы это не одобряем», - добавил он.

Ранее российский военный и автор Telegram-канала «Фронтовая птичка» заявил, что у России есть истребители, которые превосходят по характеристикам американский F-16.