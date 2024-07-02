Российский военный и автор Telegram-канала «Фронтовая птичка» заявил, что у России есть истребители, которые превосходят по характеристикам американский F-16, сообщает «ФедералПресс» .

По мнению военного блогера, F-16 — это самый массовый истребитель четвертого поколения, каким он стал за счет своей относительно низкой стоимости. Вместе с тем армеец уточнил, что некоторые модели российских истребителей значительно лучше, чем «боевой сокол» из США.

Автор Telegram-канала также отметил, что на территории Украины уже могут находиться F-16 и также могло состояться их первое боевое применение. Однако, по мнению эксперта, если «боевых соколов» и могли использовать, то только в рамках тестового применения — для проверки работы электроники и применения систем радиоразведки.