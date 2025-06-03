МИД Молдавии призвал граждан отказаться от поездок в Россию

Министерство иностранных дел Молдавии и посольство республики в Москве призвали граждан отказаться от поездок в Россию в целях безопасности, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства страны.

«Министерство иностранных дел и посольство РМ в Москве, исходя из обязанности государства обеспечивать безопасность своих граждан, рекомендует гражданам воздержаться от необязательных поездок в РФ», — говорится в сообщении.

В качестве причины для данного решения молдавские власти назвали небезопасную обстановку в регионе, а также «принудительные меры», которые Москва якобы применяет к иностранным гражданам. Речь идет о задержаниях при пересечении границы или рейдах, приводах в центры предварительного задержания и рисках преследования со стороны МВД.

Ранее стало известно, что власти Молдавии хотят лишить Гуцул статуса главы Гагаузии и провести досрочные выборы. Кишинев стремится использовать уголовное дело против Гуцул для этих целей.