МИД: Киев не дал ответа РФ по предложению о создании рабочих групп

Замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Фадеев заявил, что Москва не получила от Киева формального ответа на предложение о создании трех рабочих групп после переговоров в Стамбуле, сообщает РИА Новости .

«Формального ответа от Киева мы не получили. Хотя могу подтвердить, что в ходе контактов эти вопросы обсуждаются, находятся по-прежнему на столе», — сказал дипломат.

Российская сторона рассчитывает, что Украина будет придерживаться договоренностей. Это позволит сформировать рабочие группы, которые скорее приступят к практической работе.

23 июля состоялся третий раунд переговоров России и Украины в Стамбуле. Москва предложила Киеву сформировать три рабочие группы: по политическим, гуманитарным и военным вопросам.

Мирные переговоры между РФ и украинской стороной возобновились по инициативе российского президента Владимира Путина. В мае глава государства предложил Киеву встретиться с российскими переговорщиками в Стамбуле и продолжить ту работу, которая была прервана Украиной весной 2022 года. Так, первый раунд российско-украинских переговоров состоялся 16 мая, второй — 2 июня, а третий — 23 июля.