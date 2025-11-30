МИД Казахстана выразил протест из-за украинского удара по объекту КТК

Министерство иностранных дел Казахстана выразило протест из-за удара безэкипажных катеров, который был проведен по морскому терминалу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) под Новороссийском, сообщает «Коммерсант» .

В МИД подчеркнули, что такие события наносят ущерб отношениям Казахстана и Украины. Причем это уже третье нападение ВСУ против гражданского объекта, который охраняется нормами международного права.

Дипломаты добавили, что Казахстану очень важны стабильные и бесперебойные поставки энергоресурсов. И в этой работе КТК занимает особое место.

Утром 29 ноября безэкипажные катера ВСУ в акватории морского терминала КТК атаковали выносное причальное устройство, эксплуатация поврежденного объекта невозможна.

