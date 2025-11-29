сегодня в 12:56

Безэкипажные катера атаковали и повредили причал КТК под Новороссийском

Утром в субботу украинские безэкипажные катера в акватории морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) атаковали выносное причальное устройство, это произошло в морском порту Новороссийска, сообщает пресс-служба КТК.

В момент взрыва причального устройства системы аварийной защиты перекрыли соответствующие трубопроводы. По предварительной информации, нефть на попала в воды Черного моря. Проводится отбор проб морской воды, экомониторинг.

Дальнейшая эксплуатация поврежденного устройства невозможна. Отгрузки на терминале планируется проводить в соответствии правилами при отмене угроз БЭК и БПЛА.

По введенному капитаном порта предписанию погрузки и другие операции прекращены, танкеры ушли за пределы акватории КТК. Пострадавших среди персонала и подрядчиков нет.

Как уточнили в пресс-службе, это уже третий акт агрессии против гражданского объекта, который находится под защитой международного права. Ранее противник атаковал НПС «Кропоткинская», повредил административный офис КТК в Новороссийске.

Консорциум обеспечивает транспортировку нефти из трех крупных месторождений Казахстана: Тенгиз, Кашаган и Карачаганак.

