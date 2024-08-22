МИД Казахстана призвал Белоруссию объективно оценивать его внешнюю политику

Об этом он заявил после встречи с послом Белоруссии Павлом Утюпиным.

Нуртлеу отметил, что Казахстан придерживается того принципа, что разногласия между государствами должны решаться политико-дипломатическими средствами. «В нынешних геополитических условиях выработанный главой государства внешнеполитический курс страны доказал свою эффективность. В этой связи министр призвал белорусскую сторону к необходимости объективно оценивать позицию Астаны в отношении происходящих процессов», — говорится в сообщении МИД.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия» заявил, что несколько стран постсоветского пространства «от России хотят что-то взять, а взамен ничего не дать».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко возложил ответственность за начало спецоперации РФ на Украине на двух националистических лидеров киевского режима. Речь идет об бывшем и нынешнем украинских президентах Петре Порошенко и Владимире Зеленском.