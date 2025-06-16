МИД Ирана: участие США в конфликте Ирана и Израиля уничтожит перспективы переговоров

Если США вмешаются в военный конфликт Ирана и Израиля, то это уничтожит любую перспективу переговоров по урегулированию. Такое мнение выразил иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи, сообщает РИА Новости .

По словам политика, если президент США Дональд Трамп искренне заинтересован в дипломатическом решении кризиса, то ему стоить обратиться к премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху.

«Нужен один телефонный звонок из Вашингтона, чтобы приструнить кого-то вроде Нетаньяху», — сказал Аракчи.

Иранский министр считает, что если Трамп надавит на Нетаньяху, то это проложит путь к возвращению дипломатии.

Между тем агентство Reuters написало, что Иран призвал арабские страны, чтобы те обратились к Трампу с просьбой оказать давление на Израиль для прекращения огня. Тегеран заявил о готовности пойти на уступки в переговорах по ядерной программе.