Иран призвал арабские страны обратиться с просьбой к Трампу

Иран хочет, чтобы Трамп оказал давление на Израиль для прекращения огня

Тегеран призвал арабские страны, чтобы те обратились к президенту США Дональду Трампа с просьбой оказать давление на Израиль. Иран хочет, чтобы еврейское государство согласилось на немедленное прекращение огня, сообщает РИА Новости со ссылкой на Reuters.

Так, Тегеран связался с Катаром, Саудовской Аравией и Оманом. Он просит их обратиться к Трампу, чтобы тот уговорил Израиль перестать атаковать иранские цели.

В ответ Тегеран обещает пойти на уступки в переговорах по ядерной программе.

Ранее Трамп заявил, что США могут вмешаться в конфликт между Израилем и Ираном. При этом он надеется, что страны придут к миру. Он призвал стороны заключить соглашение.

В ночь на 13 июня Израиль атаковал военные и ядерные объекты Ирана. В ответ Тегеран начал бить по противнику большим количеством ракет. Стороны продолжают обмениваться ударами.