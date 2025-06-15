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Трамп заявил, что США могут вмешаться в конфликт между Израилем и Ираном

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может вмешаться в ирано-израильский конфликт, сообщает американский телеканал ABC .

Глава Белого дома уверен, что между Ираном и Израилем вскоре установится мир. Он призвал страны заключить соглашение.

Трамп добавил, что открыт в случае инициативы российского коллеги Владимира Путина стать посредником в урегулировании ирано-израильского конфликта.

В ночь на 13 июня армия Израиля нанесла первый удар в рамках объявленной операции «Восходящий лев». Он пришелся на военных и ученых-ядерщиков. В ответ Иран начал бить по противнику большим количеством ракет, объявив операцию «Правдивое обещание 3».