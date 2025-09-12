МИД Германии вызвал посла России из-за инцидента с БПЛА в Польше

Посол России в ФРГ Сергей Нечаев был вызван в министерство иностранных дел Германии. Это связано с инцидентом с БПЛА в Польше, сообщает ТАСС .

МИД ФРГ обвинил Россию в произошедшем. Немецкие власти утверждают, что Москва, якобы «отправляя российские беспилотники в воздушное пространство НАТО, действует опасно и неприемлемо». В связи с этим внешнеполитическое ведомство Германии вызвало посла РФ.

В ночь на 10 сентября на территории Польши было уничтожено несколько БПЛА, нарушивших воздушное пространство страны. В связи с этим Варшава запросила задействовать статью 4 НАТО, чтобы начать консультации членов альянса.

Польский премьер-министр Дональд Туск бездоказательно обвинил Россию в нарушении воздушного пространства страны. Между тем в Минобороны РФ отметили, что российские войска нанесли удар по объектам ВПК Украины, объекты для поражения на территории Польши не планировались. Дальность полета БПЛА, которые якобы пересекли границу с республикой, не превышает 700 км.

