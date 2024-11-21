МИД Франции оценил рукопожатие Лаврова и Макрона

Официальный представитель французского МИД Кристоф Лемуан заявил, что рукопожатие главы МИД РФ Сергея Лаврова и президента Франции Эммануэля Макрона на саммите G20 вызвало широкий резонанс в СМИ, пишет РИА Новости .

Он отметил, что рукопожатие стало предметом многочисленных комментариев, но о регулярном диалоге между государствами речи нет.

По его словам, существующие контакты между Францией и Россией «хаотичные».

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пожал руку президенту Франции Эммануэлю Макрону на саммите «Группы двадцати» в Бразилии.

Глава российского МИД назвал это «абсолютно нормальной» практикой.