Лавров ответил, почему пожал руку Макрону

сегодня в 17:25

Министр иностранных дел России Сергей Лавров пожал руку президенту Франции Эммануэлю Макрону на саммите «Группы двадцати» в Бразилии. Глава российского МИД назвал это «абсолютно нормальной» практикой, сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-конференцию.

«Это ненормально, когда европейские лидеры шарахаются от российских представителей, когда видят их в коридорах, кулуарах», — добавил глава российской дипломатии.

Кроме того, Лавров также назвал позитивными итоги саммита G20 в Рио-де-Жанейро. По словам главы МИД России, западные страны не смогли «украинизировать» повестку встречи.

Между тем Сергей Лавров прокомментировал удары Украины американскими ракетами ATACMS по Брянской области.