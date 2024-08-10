МИД Беларуси: инцидент с пролетом дрона ВСУ является эскалацией

Украинские беспилотники были сбиты в Беларуси. Это очень серьезный инцидент, который не останется без должной международно-правовой и субстантивной оценки, сообщается на сайте МИД страны.

Также данные действия ВСУ — это опасная попытка расширить зону конфликта. В него пытаются вовлечь и Беларусь, которая выступает за урегулирование кризиса и прекращение боевых действий.

В МИД заявили, что подобные действия Украины возможны при явном попустительстве или подстрекательстве внешних игроков.

Дипломаты планируют довести сведения об инциденте до профильных структур ООН и ОБСЕ, членов международных организаций и объединений, участником которых является Беларусь. Еще специалисты инициируют консультации по этому вопросу с союзниками и партнерами.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, что 9 августа украинская армия нарушила воздушное пространство страны. Силы ПВО ликвидировали несколько воздушных целей.