Лукашенко: белорусская ПВО уничтожила несколько целей, летевших с Украины
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Президент Белоруссии Владимир Лукашенко заявил, что вчера, 9 августа ВСУ нарушили воздушное пространство Беларуси. Силы ПВО Беларуси уничтожили несколько воздушных целей, передает БелТА.
«Вооруженные Силы Украины нарушили всякие правила поведения и нарушили воздушное пространство Республики Беларусь. На восточном направлении, совсем рядом от нас в районе Костюковичского района», — сказал Лукашенко.
По его словам, силы ПВО были приведены в полную боевую готовность на перехват летевших целей. Было уничтожено несколько целей над территорией Беларуси.
Глава государства отметил, что предполагаемые беспилотники сперва летели на Смоленск, но потом изменили траекторию и направились в район Ярославля. Позже они были перехвачены уже российскими системами ПВО и уничтожены.