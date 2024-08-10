Лукашенко: белорусская ПВО уничтожила несколько целей, летевших с Украины

«Вооруженные Силы Украины нарушили всякие правила поведения и нарушили воздушное пространство Республики Беларусь. На восточном направлении, совсем рядом от нас в районе Костюковичского района», — сказал Лукашенко.

По его словам, силы ПВО были приведены в полную боевую готовность на перехват летевших целей. Было уничтожено несколько целей над территорией Беларуси.

Глава государства отметил, что предполагаемые беспилотники сперва летели на Смоленск, но потом изменили траекторию и направились в район Ярославля. Позже они были перехвачены уже российскими системами ПВО и уничтожены.