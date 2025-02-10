МИД Азербайджана: Валуев объявлен персоной нон грата за угрожающие высказывания

Азербайджан объявил персоной нон грата и запретил въезд на территорию республики депутату Госдумы РФ и известному боксеру Николаю Валуеву из-за оскорбительных и угрожающих высказываний, сообщает пресс-служба МИД страны.

Ранее российский политик выступил с критикой в адрес властей Азербайджана за закрытие «Русского дома» в Баку. Кроме того, Валуев призвал правительство обратить внимание на деятельность азербайджанских диаспор в стране.

В азербайджанском министерстве отметили, что также в список попали депутаты Госдумы РФ Константин Затулин и Виталий Милонов. По мнению Баку, российские политики действовали против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

«С сожалением приходится констатировать, что все эти депутаты, выступившие против нашей страны, являются членами правящей партии России „Единая Россия“», — добавили в МИД республики.

Власти Азербайджана требуют закрыть Русский дом, который был основан в июле 1997 года в Баку. Прекращение работы учреждения инициировал МИД Азербайджана. Россотрудничество и «Русский дом покинут» республику.