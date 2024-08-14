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МИД: атакой на Курскую область Украина поставила на паузу мирные переговоры с РФ

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что атака Украины на Курскую область надолго отложила возможность проведения мирных переговоров, сообщает РИА Новости .

По его словам, из-за террористических действий ВСУ под Курском Киев поставил на долгосрочную паузу трек, связанный с мирными переговорами по решению конфликта.

Таким образом, переговоры между Украиной и Россией отложены на неопределенный срок.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что основные силы ВСУ на курском направлении остановлены. По его словам, российская армия уничтожила большую часть личного состава противника.