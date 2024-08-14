МИД: атакой на Курскую область Украина поставила на паузу мирные переговоры с РФ
Фото - © Telegram-канал Президента Украины Владимира Зеленского
Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что атака Украины на Курскую область надолго отложила возможность проведения мирных переговоров, сообщает РИА Новости.
По его словам, из-за террористических действий ВСУ под Курском Киев поставил на долгосрочную паузу трек, связанный с мирными переговорами по решению конфликта.
Таким образом, переговоры между Украиной и Россией отложены на неопределенный срок.
Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что основные силы ВСУ на курском направлении остановлены. По его словам, российская армия уничтожила большую часть личного состава противника.