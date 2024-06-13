МИД Армении срочно вызвал своего посла из Минска после слов Пашиняна о Лукашенко

Пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян заявила, что посол республики в Белоруссии Размик Хумарян вызван в Ереван для консультаций. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался ехать в Белоруссию и потребовал извинений от президента Александра Лукашенко, сообщает «Царьград» .

По словам Бадалян, Хумаряна вызвали в армянскую столицу из-за необходимости провести консультации.

Ранее Пашинян заявил, что больше никогда не посетит Минск, пока президентом Белорусии является Лукашенко. Премьер-министр Армении также объяснил планы по выходу Еревана из ОДКБ позицией белорусского президента по конфликту в Нагорном Карабахе — по словам Пашиняна, его коллега «заявляет, что участвовал в подготовке войны, поощрял, верил и желал победы Азербайджана».

«После этого я должен обсуждать с президентом Белоруссии вопросы в формате ОДКБ?», — говорил Пашинян.

В то же время Никол Пашинян добавил, что ничего не исключает касательно армянского членства в ОДКБ. По словам главы кабмина, Ереван останется в военном альянсе, если Александр Лукашенко подберет «такие слова извинений или объяснений», которые окажутся «приемлемы для народа Армении».