Спикер Верховной рады Украины Руслан Стефанчук во время общения с журналистами в кулуарах парламента показал первую страницу «плана победы» Владимира Зеленского. Титульная страница оказалась пустой, сообщает Telegram-канал « Ми Украина ».

Папка, в которой находится «план победы» президента соседней страны Владимира Зеленского, выглядит тонкой. Вопрос от украинской журналистки о том, на сколько страниц составлен документ, Стефанчук проигнорировал. Также он отказался показывать другое его содержимое.

«Можете сфотографировать надпись «План победы». По-моему, это самое главное», — сказал спикер Верховной рады журналистам.

При этом репортеры оправдали нежелание Стефанчука показывать общественности «план победы» тем, что документ якобы секретный. Как утверждается, он состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений.

Ранее Зеленский исключил заморозку конфликта между Россией и Украиной. В «плане победы» он просил увеличить поставки вооружений ВСУ, разрешить наносить дальнобойные удары по РФ, и пригласить страну в НАТО.