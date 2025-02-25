Международное Движение Русофилов обратилось к Западу в честь годовщины СВО

Международное Движение Русофилов опубликовало декларацию в связи с третьей годовщиной с начала спецоперации, которая была вчера. Члены организации обратились к европейским чиновникам, сообщает пресс-служба МИД РФ.

У политиков Запада не получится переписать историю. Не выйдет скрыть от будущих поколений, что восемь лет притеснялось русскоязычное население Донбасса, производились бомбардировки региона, уничтожались дома, районы, были убиты женщины, дети, старики, отмечается в декларации.

«Мы, русофилы, являемся сегодняшними антифашистами и боремся и будем бороться против современных фашистов — русофобов», — отметили в Международном Движении Русофилов.

Ранее утром 8 июля в болгарском Пловдиве спецназ задержал главу регионального отделения движения «Русофилы» Златомира Девленского. Ему выломили дверь в квартиру.