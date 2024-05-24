Международник рассказал, где сферы интересов РФ и Бахрейна сходятся

Эксперт Шипицин: РФ и Бахрейн заинтересованы в урегулировании на Ближнем Востоке

Специалист по международным отношениям и доцент Уральского федерального университета Юрий Шипицин считает, что Бахрейн наравне с Россией видит себя игроком, участвующим в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. По мнению эксперта, сейчас Москва выступает за формирование региональной системы безопасности в этом регионе, сообщает «ФедералПресс» .

Кроме того, Москва и Манама могут найти точки соприкосновения по вопросу крупных энергетических проектов. Также, считает международник, у двух стран могут появиться общие интересы по ряду экономических направлений.

«России и Бахрейну интересно политическое взаимодействие», — отметил доцент Шипицин.

22 мая президент Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа прибыл с рабочим визитом в Москву. Он также встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, который подарил эмиру длинную версию автомобиля Аurus российского производства.