Meta* заблокировала в своих соцсетях аккаунты RT и медиагруппы «Россия сегодня»
Корпорация Meta* заблокировала в своих соцсетях аккаунты RT, медиагруппы «Россия сегодня», заявили в корпорации.
Ограничительная мера введена «в связи с попытками иностранного вмешательства», — сообщает NBC со ссылкой на распространенный пресс-релиз компании.
Ранее Минфин США ввел санкции в отношении медиагруппы «Россия сегодня», РИА Новости, RT, Sputnik и Ruptly.
Американские ограничения коснулись также российских медиаменеджеров якобы из-за деятельности по вмешательству в выборы президента США.
* Meta — владелец Facebook и Instagram, деятельность признана экстремистской, запрещена на территории России