Meta* заблокировала в своих соцсетях аккаунты RT и медиагруппы «Россия сегодня» Политика сегодня в 04:29

Корпорация Meta* заблокировала в своих соцсетях аккаунты RT, медиагруппы «Россия сегодня», заявили в корпорации.