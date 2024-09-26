Мэру Нью-Йорка Эрику Адамсу предъявили обвинения в коррупции

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В четверг мэру Нью-Йорка Эрику Адамсу были предъявлены пять обвинений. Они связаны с коррупционными преступлениями, сообщает РБК .

64-летнего Адамса подозревают во взяточничестве, мошенничестве, сговоре и получении средств от иностранных граждан. Это следует из официального обвинительного заключения.

Документ гласит, что незаконные действия Адамс совершал с 2014 года. Он в тот момент возглавлял Бруклин.

Так, например, в одном из обвинений фигурирует некая «роскошная поездка». Предполагается, что ее для Адамса организовал турецкий чиновник. Таким способом он хотел избежать пожарных проверок для открытия турецкого консульства.

Сам Адамс свою вину не признал. Он опубликовал видеообращение, в котором поклялся оставаться на своем посту.

В резиденции мэра проводятся обыски. У него изъяли телефон.