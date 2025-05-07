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Мерц собирается посетить Украину в ближайшие несколько недель

Новый канцлер ФРГ Фридрих Мерц сказал, что собирается приехать на Украину в ближайшие несколько недель. Визит пока согласовывают, сообщает РИА Новости .

Своими планами Мерц поделился во время совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Париже.

Политик занял должность канцлера только со второго раза. 6 мая был проведен второй тур голосования.

Ранее Berliner Zeitung написало, что Мерцу нужно проявить мужество и отправиться в Москву 9 мая. Там он мог бы встретиться с президентом России Владимиром Путиным.