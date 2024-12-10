Мерц: ситуация на Украине критическая

Кандидат на пост канцлера Германии назвал критической ситуацию для Киева

Кандидат на пост канцлера Германии от блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц назвал критической ситуацию для Киева на Украине, пишет ТАСС .

Политик отметил, что РФ «прочно закрепилась в некоторых частях Украины».

Мерц является сторонником предоставления Украине дальнобойных ракет.

Он заявлял, что при победе на выборах в немецкий парламент поставит ультиматум российскому лидеру Владимиру Путину.

Выборы в Бундестаг ФРГ запланированы на 23 февраля 2025 года.