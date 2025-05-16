Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Евросоюз подготовил новый пакет санкций против России и примет его 20 мая, сообщает RT со ссылкой на телеканал ZDF.

«Этот пакет готов и будет принят во вторник в Брюсселе», — заявил он.

Мировое сообщество замерло в ожидании важнейшего политического события — переговоров между Россией и Украиной, которые должны пройти 15 мая в Стамбуле. На этом фоне обсуждается возможность введения нового, 17-го по счету пакета санкций против России.

По мнению западных аналитиков, Евросоюз практически исчерпал свои возможности давления на российскую экономику. При этом многие ограничения уже ударили по интересам самих европейских стран. Тем не менее, как отмечает кандидат политических наук, заведующий кафедрой политических наук Поволжского института управления РАНХиГС Иван Бирюлин, в преддверии встречи европейские лидеры стремятся ускорить принятие новых санкций.