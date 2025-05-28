Мерц: ЕС поддерживает проведение переговоров России и Украины на любой площадке

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Евросоюз поддерживает продолжение переговоров между представителями РФ и Украины. Экономическому блоку не важно, где будут организованы такие контакты, сообщает РБК .

Он добавил, что в Евросоюзе надеются на поддержку со стороны США. Участие Соединенных Штатов необходимо, чтобы переговоры между сторонами проходили успешно.

Мерц сказал «спасибо» президенту США Дональду Трампу за участие в мирных переговорах. Также политик обвинил Россию в том, что она «тянет время» с передачей собственной позиции по урегулированию конфликта.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский сказал, что готов вести переговоры в любом формате. Он также поддержал безусловное прекращение огня.