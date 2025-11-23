Мерц: 6 членов G7 не будут готовы вернуть РФ в формат

Немецкий канцлер Фридрих Мерц высказался против идеи о возвращении к совместной работе с РФ в рамках Группы восьми (G8). Он сомневается, что, кроме Соединенных Штатов, другие участники формата поддержат такое решение, сообщает ТАСС .

На пресс-конференции после встречи G20 в Йоханнесбурге в ЮАР Мерц сказал, что одобрить подобный шаг должны все члены Группы семи (G7). Он думает, что не все шесть участников формата, кроме США, готовы принять РФ в свой круг.

До этого газета The Wall Street Journal со ссылкой на план США по урегулированию конфликта между Москвой и Киевом писала, что в нем есть предложение о приглашении России в G8. В этой ситуации санкции снимут «в индивидуальном порядке».

Ранее сообщалось, что в случае подписания мирного соглашения между Москвой и Киевом Соединенные Штаты с партнерами окажут поддержку Украине в формировании передовой «стены безопасности». Она будет находиться вдоль границ на востоке государства.

