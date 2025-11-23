США совместно с союзниками помогут Украине построить «стену безопасности»

сегодня в 16:05

В случае достижения мирного соглашения в украинском конфликте США и их партнеры намерены оказать поддержку Киеву в создании передовой «стены безопасности» вдоль границы на востоке страны, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The Washington Post (WP).

Какой именно будет «стена безопасности», пока неизвестно. В публикации лишь упоминается использование передовых решений при строительстве «границы».

Высокопоставленный представитель США заверил издание, что, несмотря на публикации в прессе, администрация президента США Дональда Трампа полностью поддерживает обмен разведывательной информацией с украинской стороной.

Ранее агентство Reuters сообщало о возможности прекращения военной помощи и обмена разведданными с Украиной в случае отказа от мирного плана. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко* подтверждал наличие подобной угрозы.

Согласно информации западных СМИ, в рамках плана США и другие государства обязуются признать российский суверенитет над Крымским полуостровом, Донбассом и другими территориями, которые Украина должна будет уступить. В обмен Киев получит гарантии безопасности от США и Европы. На территориях, освобожденных украинскими войсками, планируется организация демилитаризованной зоны.

*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

