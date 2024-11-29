Меркель ответила, когда Украине стоит «распаковать» мирные переговоры

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель считает, что Украине нужно приступить к мирным переговорам, когда она будет находиться в «хорошей ситуации». Политик также посоветовала Киеву думать не только над военным путем завершения конфликта, но и над дипломатическим, сообщает РБК со ссылкой на ее интервью ZDF.

«Только пока не обязательно их распаковывать. Когда придет время, всем нужно будет посоветоваться вместе — Украине и ее сторонникам», — полагает экс-канцлер ФРГ.

Ангела Меркель также поддержала политику ее преемника Олафа Шольца по вопросу украинского кризиса. Бывший канцлер считает, что Россия «не должна победить» в конфликте, хотя и для Украины «военная победа будет непростой».

Ранее в интервью британской газете The Times Меркель говорила, что в конфликте на Украине «не будет чисто военного решения». Тогда же немецкий политик утверждала, что Запад и Киев должны пойти на переговоры с Москвой для решения кризиса.